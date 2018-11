Keizer: "Como treinador, pensamos sempre que pode ser melhor"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Marcel Keizer, que este sábado se estreou com uma vitória (4-1) no comando técnico do Sporting, considerou que "foi um bom dia" para os leões.

"Penso que nos primeiros 10/15 minutos tivemos alguns problemas no controlo da posse de bola. Mas depois, criámos boas oportunidades e marcámos um bom golo. Não ficámos felizes por sofrer o golo do empate logo a seguir. Na segunda parte estivemos bem, pressionámos melhor. Foi um bom dia para nós", começou por analisar o técnico holandês, garantindo mais oportunidades a outros jogadores.

"Temos duas semanas de trabalho e os jogadores querem oportunidades e vão ter. Trabalham duro e tudo pode acontecer com a equipa, até porque há lesões, suspensões. Temos de ver. Temos bons jogadores e estiveram bem. Como treinador, pensamos sempre que pode ser melhor, mas estivemos bem. Os jogadores fizeram um bom trabalho e foi uma boa vitória", concluiu Keizer.