Keizer confirma ausência de Wendel para o duelo com o Nacional

Em antevisão ao encontro com o Nacional, a contar para a 30.ª jornada da Liga, Marcel Keizer confirmou a ausência de Wendel, afirmando que o brasileiro "não está com a equipa".

O treinador do Sporting confirmou, esta quinta-feira, a ausência de Wendel no jogo de sexta-feira com o Nacional, na Madeira. O médio brasileiro viajou até Turim para assistir ao encontro entre a Juventus e o Ajax da Liga dos Campeões sem autorização do clube e não fará parte das opções de Keizer: "Não tem nenhuma lesão, mas não está na equipa", disse o treinador holandês.

Relativamente ao encontro com os madeirenses, Marcel Keizer salientou que Bas Dost ainda está a recuperar de lesão e que espera um duelo difícil na Madeira.

"Já treina com a equipa há três dias mas faz apenas 45, 50 minutos. Ainda tem de cumprir algumas etapas para regressar. O Nacional vai fazer tudo para ganhar o jogo. A situação é diferente daquela que ocorreu em Alvalade porque eles estavam mais acima na tabela. Tenho a certeza que vão lutar até ao fim pelos pontos", disse, abordando ainda a recente campanha do Ajax, clube que orientou na época passada, na Liga dos Campeões.

"Sinto-me feliz porque eles estão a jogar muito bem e a mostrar qualidade. Mas para chegar a este nível tem que se percorrer um longo caminho. Este trabalho começou há alguns anos e claro que pode acontecer a mesma coisa aqui. Há é muito trabalho a fazer na Academia e na equipa principal. O importante é que o Ajax mostrou que uma equipa de orçamento mais baixo pode chegar às meias-finais e isso é importante", concluiu.

O Sporting defronta, esta sexta-feira na Madeira, o Nacional num jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas.