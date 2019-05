Keizer de olho num "prémio"

Hoje às 14:29 Facebook

Treinador leonino diz que a equipa vai lutar até ao fim pelo segundo lugar do campeonato, sem esquecer a final da Taça de Portugal

"Espero que o melhor momento da época ainda esteja para vir. Estamos na parte final e estas são as semanas em que podemos ganhar um prémio. Isso é o mais importante", afirmou Marcel Keizer, na antevisão do jogo deste sábado com o Tondela, prometendo dar tudo no campeonato.

À entrada para as duas jornadas finais, o Sporting ocupa o terceiro lugar, mas ainda pode chegar ao segundo, sinónimo de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, se vencer os dois jogos que lhe restam e o F. C. Porto perder no domingo com o Nacional, na Choupana.

"Nós lutamos até ao fim", disse, em Português, o treinador holandês, referindo-se também à final da Taça de Portugal, que os leões disputam com os dragões, no dia 25 de maio.

Sobre o grande momento de Bruno Fernandes e a possibilidade de se transferir para um gigante europeu na próxima época, Keizer jogou à defesa: "Honestamente, nunca falei com o Bruno sobre outras coisas que não o Sporting. Falamos sobre futebol, sobre o próximo jogo. Todos podem falar sobre o que quiserem, mas nós só falamos sobre o próximo jogo".