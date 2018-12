Keizer diz que os méritos do Sporting são da Academia de Alcochete

Ontem às 23:00 Facebook

"A vitória foi importante. Estes créditos não são meus, são da academia, dos jogadores e do staff", disse, nesta quinta-feira, Marcel Keizer, técnico do Sporting, após o triunfo (3-0), frente aos ucranianos do Vorskla, no sexto e último jogo da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

"Eles [jogadores jovens] têm de trabalhar duro para continuar assim, mas hoje foi bom. Foi um dia bom para eles", considerou o técnico holandês.

"Todos os jogadores tiveram uma boa prestação, Miguel Luís também. Claro que quando jogam bem é bom para eles e dificultam as escolhas do técnico", acrescentou.

"O Miguel Luís esteve nos titulares. Os outros estão a aparecer. Tiveram bem e aproveitaram, mas devem continuar a trabalhar bem e espero que continuem", disse, ainda, a propósito, Marcel Keizer.

O Sporting ficou em segundo lugar no grupo E da Liga Europa e qualificou-se para os 16 avos de final, cujo sorteio decorrerá na próxima segunda-feira.