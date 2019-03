Keizer e a continuidade de Mathieu: "Não depende só de mim"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:27 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Santa Clara, agendado para sexta-feira, Marcel Keizer confirmou o regresso de Bas Dost e abordou a continuidade do central Mathieu na equipa leonina.

O Sporting recebe, esta sexta-feira, o Santa Clara e Keizer já vai poder contar com o principal goleador, o holandês Bas Dost. "Não treinou só ontem, treinou também na terça-feira. Já são dois dias com o plantel. Está pronto. Não há problemas, só tem de recuperar totalmente de lesão", garantiu o técnico, mostrando-se confiante para o embate em Alvalade.

"É claro que precisamos de vencer e estamos confiantes. Vencemos o nosso último jogo e amanhã [sexta-feira] temos de olhar para nós e tentar vencer novamente. Pausa para seleções? Temos jogadores que querem e vão jogar pelas seleções e nós vamos continuar a trabalhar com os que ficam, também para descansar um pouco. Em épocas destas, depois de meses mais pesados, é bom descansar", disse, abordando a continuidade de Mathieu.

"Acho que o Mathieu é muito bom e encaixa na perfeição no sistema que tento implementar. Não posso dizer nada sobre a próxima época, mas gosto do jogador e sei o que quero, mas tenho de olhar para as coisas e perceber que não me cabe apenas a mim decidir. Gosto do jogador, mas não depende só de mim", salientou Keizer, deixando ainda elogios à exibição de Cristiano Ronaldo no duelo frente ao Atlético de Madrid.

"O que dizer sobre Ronaldo? O que fez esta semana e ao longo da carreira é fenomenal. Temos muito respeito por ele, por todas as qualidades mas também pelo aspeto mental. Ele consegue repetir exibições destas e é incrível. Espero que ainda tenha muitos anos pela frente e que nos continue a presentear com estes jogos, porque é fantástico", concluiu.

O Sporting recebe, esta sexta-feira, o Santa Clara em jogo da 26.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.

Lista de Convocados:

- Guarda-redes: Renan e Salin.

- Defesas: Ristovski, Thierry Correia, Coates, André Pinto, Mathieu e Borja.

- Médios: Doumbia, Wendel, Miguel Luís, Acuña e Bruno Fernandes.

- Avançados: Diaby, Raphinha, Jovane, Bas Dost e Luiz Phellype.