Keizer e Lage em conversa bem-disposta antes da final da Supertaça

A poucos dias da Supertaça entre Benfica e Sporting, Bruno Lage e Marcel Keizer trocaram palavras de forma bem-disposta numa conversa, pouco habitual, transmitida pelo Canal 11.

Bruno Lage e Marcel Keizer questionaram-se mutuamente a propósito de vários assuntos. Entre sorrisos e respostas descontraídas, ambos os treinadores abordaram o jogo da Supertaça, do próximo domingo, que vai abrir a temporada 2019/20.

"Se me disseres o onze, posso comentar. Penso que a filosofia do treinador e do clube [Benfica] é clara. Muitos movimentos entre linhas, ao estilo do futebol moderno. É claro que é uma nova época, com novos jogadores, e temos de ajustar um pouco", disse Marcel Keizer.

Já Bruno Lage manifestou algumas dúvidas quanto ao esquema que Keizer poderá usar. "Ainda não sei bem que tipo de Sporting posso encontrar, mas por aquilo que vimos no ano passado e que tentamos ver agora, será um Sporting igual ao do ano passado, com o objetivo de ter a bola, controlar o jogo, procurar a baliza adversária e jogar de forma agradável. Um pouco o registo do treinador", começou por afirmar. "Sendo um treinador holandês, essa linha de jogar com cinco jogadores atrás é uma linha mais ofensiva. Essa será a grande questão. Só no dia do jogo iremos saber. Só se o Marcel [Keizer] disser alguma coisa", disse entre muitos risos.

Lage e Keizer foram ainda desafiados a eleger os jogadores que mais admiram no rival.

"Gosto muito de médios, porque os médios são os jogadores da equipa que conseguem fazer mais coisas. Não são especialistas em nada, mas são regulares. O Bruno Fernandes, a par do Herrera, eram para mim os dois melhores médios na época passada. O Bruno é muito forte a ligar o jogo na construção, baixa para ligar jogo, é forte entre linhas, sabe rodar e ocupar os espaços nas costas do médio para ficar de frente para os defesas. É forte no remate e ataca bem a profundidade", começou por dizer Bruno Lage.

Já Keizer dividiu os elogios entre Grimaldo e Pizzi. "Jogadores assim são úteis para uma equipa", apontou o holandês acerca do espanhol, que disse ter a capacidade de se tornar num médio extra para a equipa em que atua. "Acho o mesmo do Pizzi. Um jogador que joga fora e dentro", afirmou.