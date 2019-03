Keizer e o clássico: "Espero ver na televisão um bom jogo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:22 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Portimonense, o treinador do Sporting disse esperar "um bom jogo de futebol" entre o Benfica e o F. C. Porto, no Estádio do Dragão, e deixou elogios ao Portimonense.

"Portimonense? Respeito o adversário, tem bons jogadores mesmo que venham de jogos menos bons. Temos de imprimir energia para ganhar, demonstrar que queremos ganhar. Continua a tratar-se de ganhar jogos e ver até onde podemos chegar na Liga", começou por dizer Marcel Keizer, salientando que os jogadores estão mais descansados.

"Tivemos mais dias para treinar, os jogadores vão estar mais frescos. Será sempre bom para os jogadores depois de imensos jogos em pouco tempo. Podemos treinar mais, é bom. Venda e jogadores? Como treinador espero que fiquem os bons jogadores. Queremos fazer boa equipa para o ano, mas claro, ainda estamos nesta época. Mas obviamente queremos a equipa o mais forte possível na próxima época", disse o holandês.

Quanto ao clássico, Keizer foi categórico: "Espero que seja um grande jogo de futebol, mas não espero nada do jogo. Espero ver na televisão um bom jogo".

O Sporting recebe o Portimonense, este domingo, na 24.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.