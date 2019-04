Keizer e o Rio Ave: "Estamos cansados mas estaremos preparados"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:09 Facebook

Após a vitória de quarta-feira frente ao Benfica, que carimbou a passagem do Sporting à final da Taça de Portugal, Keizer salientou que a equipa tem de estar ao mesmo nível na receção ao Rio Ave.

"Depois do jogo de quarta-feira [frente ao Benfica, em Alvalade] temos de nos focar na Liga. O Rio Ave pode jogar com posse, vi o último e gosto desse estilo. Vai ser bom jogo, mas difícil. Temos de ser muito bons como na última quarta. Sabemos que vai ser difícil. É uma equipa que joga com estilo de posse, pressiona alto. Gosto de os ver, tem bons jogadores no ataque", começou por dizer Marcel Keizer na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, frente à equipa de Vila do Conde.

Sem poder contar com Bas Dost e Raphinha, devido a lesão, o treinador holandês afirmou que a equipa está "cansada" mas pronta para conquistar os três pontos.

"Bas Dost ainda não está disponível, Raphinha também não. De resto, estão todos aptos. Estamos cansados, mas amanhã estaremos preparados. É sempre a nossa intenção jogar como jogámos na quarta", disse ainda, destacando a importância de Bruno Fernandes que marcou o golo da vitória no clássico frente ao Benfica.

"Claro que se fala lá fora, joga muito bem. É um grande jogador, não só pelos golos. É um jogador de equipa e isso para mim faz a diferença. É decisivo, marca golos, é muito importante, porque é um exemplo para os mais novos. Os dados do jogo com o Benfica revelam como é importante também a defender", concluiu.

O Sporting recebe, este domingo, o Rio Ave em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.