Keizer: "Foi a primeira expulsão da minha carreira"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:46

No final do encontro com o Marítimo, Keizer disse não entender a ordem de expulsão dada por Tiago Martins e considerou que o Sporting criou oportunidades para vencer o encontro.

"Foi a primeira expulsão da minha carreira. Tenho de aceitar. Foram um conjunto de decisões estranhas e fui mal interpretado. O jogo estava constantemente parado e é uma pena. O Sporting tem excelentes jogadores, mas nem sempre tem espaço para jogar", começou por dizer o técnico holandês, considerando que os leões tiveram "muitas oportunidades".

"A motivação dos jogadores não é um problema. Jogaram bem na segunda parte, tiveram muitas oportunidades. Os jogadores continuam a lutar e temos agora mais jogos na Liga e na Taça. Agora, quando não criamos oportunidades é que é um problema, mas hoje criamos muitas oportunidades", concluiu.