Keizer: "Foi o jogo mais difícil"

No final do encontro com o Rio Ave, Keizer considerou que o jogo em Vila do Conde foi "o mais difícil" e deixou elogios à equipa leonina.

"Foi o jogo mais difícil. O Qarabag foi um jogo difícil, também, e ganhámos 6-1. Este jogo foi diferente. Voltámos do Azerbaijão, com longo descanso para os jogadores e pouco treino. Mas a equipa pressionou bastante. Mas este, sem dúvida, foi o mais difícil", começou por analisar o treinador, deixando elogios aos jogadores do Sporting.

"Tenho respeito por todos os jogadores que vieram de um jogo difícil na quinta-feira e que hoje fizeram uma exibição destas. Estou muito contente com a equipa, mas sei que ainda há coisas que podemos fazer melhor. A pressão foi feita com muito espaço entre os setores. A equipa deveria ter estado mais junta. Três grandes golos que fizeram o resultado e uma boa vitória. Quero um futebol de ataque, mas realista. Os jogadores gostam do futebol praticado e estão satisfeitos".

Keizer deixou ainda elogios a Jovane, que marcou o terceiro golo da vitória dos leões. "Marcou um grande golo. Acabado de entrar e fez aquilo... É muito bom para ele e para nós, claro", concluiu.