Keizer: "Foi uma noite muito má para nós"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, falou sobre uma "má noite" dos leões e afirmou que o jogo "abriu" depois do segundo golo.

"Foi uma noite muito má para nós. Tivemos boas oportunidades na primeira parte, mas depois do segundo golo o jogo abriu muito. Estivemos sempre à procura do golo, talvez tivesse sido melhor fechar atrás. Fomos atrás do golo e, perante uma equipa como o Benfica, acabámos por sofrer cinco. Foi uma noite má", começou por dizer.

O técnico do Sporting abordou ainda a reação dos adeptos, que considerou normal.

"Não tenho nada a dizer em relação aos adeptos. É normal que os adeptos estejam desiludidos. Temos que aprender com esta derrota. Para a semana começa o campeonato e temos que estar prontos. Vai ser uma semana difícil para nós