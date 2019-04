Keizer muda três e Wendel está de volta

Hoje às 17:17 Facebook

Treinador do Sporting promove três alterações para o desafio da 31.ª jornada da primeira liga de futebol, a disputar neste sábado, no Estádio de Alvalade, com o Vitória de Guimarães

Wendel regressa às opções depois de cumprir castigo interno. Raphinha e Renan, que estiveram suspensos para o jogo com o Nacional na jornada anterior, estão de volta à equipa, assim como Borja, já recuperado de lesão.

Franciso Geraldes, Jefferson e os guarda-redes Stojkovic e Maximiano ficam de fora. Gudelj está castigado e não pode ser utilizado.

Lista de convocados:

Renan, Salin, Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja, Bruno Gaspar, Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Miguel Luís, Doumbia, Raphinha, Diaby, Luiz Phellype, Pedro Marques, Jovane Cabral.