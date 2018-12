Keizer: "Não acho que tenha sido um jogo fácil"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:37 Facebook

No final do encontro com o Feirense, o treinador do Sporting considerou que o jogo em Santa Maria da Feira foi "difícil".

"Não acho que tenha sido um jogo fácil. Estivemos a ganhar 2-0, o Feirense fez o 2-1 e há um lance em que o Mathieu faz um corte muito importante que podia resultar num lance perigoso para nós. Conseguimos criar chances, vencemos e é sempre importante ganhar depois de uma derrota", começou por dizer o técnico holandês.

"Estivemos bem a controlar a bola, a passá-la, mas acho que somos capazes de fazer ainda melhor. Estamos felizes pelo que fizemos. Os grandes clubes estão na final four e nós também queríamos estar, é importante para nós", concluiu Marcel Keiser.