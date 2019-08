Keizer não garante presença de Bruno Fernandes na Supertaça

JN Hoje às 20:05 Facebook

Em entrevista à RTP, o treinador do Sporting, Marcel Keizer, disse que "não promete" a presença de Bruno Fernandes na final da Supertaça, agendada para este domingo, às 20.45 horas.

Apesar do interesse assumido do Tottenham, os ingleses ainda não chegaram a acordo para a transferência de Bruno Fernandes. Frederico Varandas, presidente dos leões, exige pelo menos 70 milhões de euros e os Spurs ainda estão distantes desse valor.



Tendo em conta estas circunstâncias, Marcel Keizer está reticente quanto à presença do médio português na final da Supertaça e, em entrevista ao programa Grande Área, da RTP, afirmou que "não promete" a presença de Bruno Fernandes.

Já Bruno Lage, técnico do Benfica, em entrevista ao mesmo canal, acredita que Bruno Fernandes vai jogar e até explicou como: "O jogo dele será interior e na procura de jogar entre linhas, servir os avançados e também tentar finalizar", disse.