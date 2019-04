Keizer: "Nos últimos 20 minutos já estávamos completamente sem energia"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Rio Ave, que o Sporting venceu por 3-0, Marcel Keizer disse estar satisfeito com a exibição da equipa e abordou a ausência de Bas Dost.

"Estou muito feliz com o desempenho da equipa. Depois de um jogo difícil para a Taça de Portugal [segunda mão das meias-finais, frente ao Benfica], tínhamos outro desafio, conseguimos um bom resultado e uma boa exibição. Nos últimos vinte minutos já estávamos completamente sem energia, mas os jogadores deram tudo o que tinham e acho que os adeptos percebem isso. Não foi um jogo fácil, o Rio Ave entrou bem na partida, mas a nossa qualidade fez a diferença", começou por dizer o treinador holandês.

Relativamente à ausência de Bas Dost - o avançado está fora das opções devido a lesão -, Keizer preferiu destacar o coletivo.

"Sentimos falta de todos os jogadores, do Bas Dost também. Precisámos de todos, mas estou feliz pelo Luiz Phellype, marcou um grande golo. Temos alguns jogos até ao fim, o próximo é no sábado e vamos dar o nosso melhor até ao final", concluiu.