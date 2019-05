Keizer: "Os jogadores tiveram um espírito e caráter incríveis"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:59 Facebook

Após vencer a Taça de Portugal, Marcel Keizer destacou o trabalho dos jogadores e considerou que vencer dois troféus é "incrível".

"Vencer esta época duas finais é incrível. Depois da última época, que foi difícil, conquistar dois troféus... Todos merecem, os jogadores fizeram um trabalho inacreditável", começou por dizer o holandês, salientando que preparar a final do Jamor foi "fácil".

"Foi um trabalho muito fácil preparar os jogadores para este jogo. Eles estavam prontos para a final e deram tudo o que podiam, nada lhes sobrou no fim do jogo. Próxima época? Falaremos depois. Faremos tudo para ter uma boa equipa. Nunca estou preparado para perder bons jogadores, mas no futebol é o que acontece", acrescentou Keizer, elogiando a exibição dos jogadores.

"É preciso um pouco de sorte, mas eles lutaram e trabalharam muito, tiveram um espírito e caráter incríveis. Sofreram o 2-2 no último minuro e ainda tiveram discernimento para os penáltis. Tenho agora uma pequena ideia do que é a Taça de Portugal e o Jamor", concluiu.