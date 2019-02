Keizer: "Que eu saiba, a taça estava no nosso autocarro"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:02 Facebook

O treinador do Sporting garantiu este sábado não estar preocupado com os últimos resultados dos leões e relembrou a conquista da Taça da Liga frente ao F. C. Porto, em Braga.

O Sporting já não vence há três jogos e vem de duas derrotas consecutivas frente ao rival Benfica - para a Liga e, nesta última quarta-feira, para a Taça de Portugal. Apesar dos resultados menos conseguidos, Marcel Keizer, em antevisão ao encontro frente ao Feirense em Santa Maria da Feira, garantiu não estar preocupado e recordou a conquista da Taça da Liga.

"Não estou preocupado. Nos últimos cinco jogos ganhámos uma meia-final, uma final... Que eu saiba, a taça estava no nosso autocarro, acho que ganhámos. Percebo o que querem dizer, mas os últimos cinco jogos foram difíceis. Expliquei o que aconteceu à equipa", começou por dizer o treinador holandês, prevendo um jogo difícil em Santa Maria da Feira.

"Não posso falar por eles, não os conheço assim tão bem mas acho que os jogadores vão lutar por todos os pontos porque atravessam dificuldades e querem a permanência. O outro treinador [Nuno Manta Santos] fez um bom trabalho. É difícil ser treinador ali mas agora têm um treinador diferente. Podem dar algo extra nestes primeiros jogos", concluiu.

O Sporting defronta, no domingo, o Feirense em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.