Keizer revoluciona onze do Sporting para o jogo com o Vorskla

Marcel Keizer, técnico do Sporting, faz oito alterações no onze inicial, no jogo desta quinta-feira (20 horas, SIC e SportTV), em Alvalade, frente aos ucranianos do Vorskla, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol. Com a equipa já qualificada, o treinador dos leões opta por rodar o plantel.

Em relação ao jogo de domingo, em casa, com o Aves, para o campeonato (triunfo por 4-1), o técnico leonino apenas mantém de início Coates, Acuña e Bruno Fernandes.

Salin, Ristovski, André Pinto, Petrovic, Miguel Luís, Carlos Mané, Jovane e Montero são as novidades no onze sportinguista.

Já apurado para os 16 avos de final, o Sporting ocupa o segundo lugar do grupo E, com dez pontos, a três do líder Arsenal. Vorskla e Qarabag estão nas últimas posições do agrupamento, ambos com três pontos cada.

Onze inicial do Sporting: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Acuña; Petrovic, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Carlos Mané, Montero e Jovane.