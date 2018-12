Keizer: "Rui Vitória? Preocupo-me apenas com a minha equipa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:46 Facebook

Em antevisão ao encontro frente ao Rio Ave, Marcel Keizer disse não esperar facilidades frente à equipa vila-condense e garantiu faltar "muito trabalho" para o Sporting chegar à perfeição.

"As equipas do campeonato português são muito organizadas, fisicamente muito boas, com jogadores de qualidade e difíceis de vencer. Vimos os jogos do Rio Ave. Penso que joga um futebol muito bom. Vai ser um jogo difícil, sabemos disso. Mas sabemos o que podemos fazer", começou por dizer o treinador holandês,

Marcel Keizer afirmou ainda estar satisfeito com a exibição leonina na Liga Europa, ainda que falte "muito trabalho" para o Sporting chegar à perfeição.

"Ninguém esperava seis golos no jogo da Liga Europa. Mas o mais importante, para mim, foi a maneira como marcámos os golos, a dinâmica, a pressão sobre a bola. A forma como jogamos foi boa e isso é o mais importante. Os golos depois aparecem. Às vezes é mais fácil marcar, outras é mais difícil. Perfeição? Ainda falta. Temos de trabalhar muito. Quando olhamos para este último jogo, tivemos boa dinâmica, bons ataques, mas perdemos muito a bola. Podemos reduzir isso, sermos mais organizados na defesa".

Quanto à situação de Rui Vitória, que esta semana teve o comando técnico do Benfica em risco, o holandês foi categórico. "Preocupo-me apenas com a minha equipa. Claro que estou atento às outras equipas, mas a minha energia vai para os meus jogadores", concluiu.

O Sporting defronta o Rio Ave, esta segunda-feira em Vila do Conde, a partir das 20.15 horas.