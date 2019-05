Keizer: "Sabemos o que temos de fazer quando temos um cartão vermelho"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:40 Facebook

No final do encontro com o F. C. Porto, no Dragão, que os azuis e brancos venceram por 2-1, Marcel Keizer disse não estar satisfeito com o resultado mas elogiou a exibição da equipa de Alvalade.

"A equipa fez uma boa exibição. Estou contente, mostraram um bom espírito. Tive de colocar alguns jogadores. O André Pinto e o Petrovic, que não jogaram muito tempo, mostraram do que são capazes e ajudaram muito a equipa. Não estou contente com o resultado, mas a prestação foi boa", começou por dizer, considerando que a expulsão de Borja não foi "um problema".

"Sabemos o que temos de fazer quando temos um cartão vermelho. Vamos para um sistema diferente e esperamos pela oportunidade. Não foi realmente um problema para nós, mas sofremos dois golos e foi mau. Há muito bons adversários, a liga é muito forte. As equipas que estão no topo são as mais fortes, é normal. Mas é muito difícil, especialmente nos jogos fora. É algo que temos de pensar na próxima época", disse o holandês, considerando o Benfica "um justo campeão".