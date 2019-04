Keizer: "Só houve uma equipa que quis ganhar: o Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a vitória frente ao Benfica, Marcel Keizer destacou a boa exibição da equipa leonina, sublinhando que o Sporting foi a única equipa que quis vencer o encontro.

"Hoje mostrámos caráter. Parabéns aos jogadores pelo empenho da equipa do principio ao fim. Houve um empenho muito alto. Só houve uma equipa que quis ganhar: o Sporting", começou por dizer o treinador holandês, destacando a importância de Bruno Fernandes mas, acima de tudo, da equipa.

"Foi uma boa exibição muito boa, frente a uma equipa muito boa. Nem todas as equipas podem jogar bem todas as semanas. Nós tentamos fazer, mas podem ver os números, todas as semanas damos tudo e procuramos a vitória. Bruno Fernandes? Marcou. É muito importante para nós, mas hoje a equipa foi o mais importante. O Bruno é muito importante para a equipa, mas toda a gente lutou", concluiu Keizer.

Após uma derrota (1-2) na primeira mão, o Sporting venceu, esta quarta-feira em Alvalade, o Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e assegurou um lugar na final. No Jamor, os leões vão defrontar o F. C. Porto, a 25 de maio.