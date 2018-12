Keizer sobre Geraldes e Luiz Phellype: "Encaixam muito bem"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:08 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Feirense, Marcel Keizer considerou o encontro "muito difícil" e deixou elogios à equipa de Santa Maria da Feira.

"A expectativa é um jogo difícil, fora de casa, no qual precisamos de ganhar - é mais difícil ainda. É claro que o Sporting tem de ganhar sempre e torna-se igual. Vamos lutar pela vitória. Vi dois jogos do Feirense: jogam bem, com muitos e bons contra-ataques, saem com muitos jogadores... Têm qualidade com bola e temos de ser muito bons amanhã", começou por analisar o técnico holandês em declarações à Sporting TV.

Para assegurar um lugar na "final four" da Taça da Liga, o Sporting, segundo no grupo D em igualdade pontual com o Estoril, precisa obrigatoriamente de vencer o jogo em Santa Maria da Feira. Mas isso pode não chegar já que, se os canarinhos vencerem o Marítimo, haverá no final da jornada três equipas com seis pontos. Em caso de empate na liderança da tabela classificativa, seguirá em frente o conjunto que obtiver maior diferença entre golos marcados e sofridos.

"Dependemos de outro jogo, mas temos de olhar para nós. Primeiro, temos de tentar ganhar, o que é difícil, depois vamos ver o que acontece no Marítimo-Estoril. Pode depender de um golo. Temos de ver se vamos ser mais ofensivos ou mais defensivos..." Derrota em Guimarães? perdemos o último jogo e queremos ganhar todos. Quando perdes um jogo, queres ganhar ainda mais o seguinte. Mas para nós - jogadores e plantel - o importante é ganhar todos", afirmou Keizer.

O técnico dos leões abordou ainda a chegada de Francisco Geraldes e Luiz Phellype: "Encaixam muito bem num grupo muito bom, que acolhe bem os jogadores que entram - não vai ser difícil para eles. No campo, percebemos que eles ainda têm de se ajustar um pouco à nossa metodologia de treino, ao treinador, aos outros jogadores, mas têm uma enorme energia e tenho gostado do que têm feito nos treinos até agora. Espero que possam continuar assim", concluiu.

O Sporting defronta, este sábado, o Feirense na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.