Keizer: "Temos de jogar melhor do que isto"

Depois do empate (1-1) com o Marítimo na Madeira, Marcel Keizer salientou que, apesar de ser ainda início de época, a equipa foi "menos capaz" e "tem de jogar melhor".

"É o início de época mas temos de jogar melhor do que isto. Entrámos bem no jogo mas voltamos a sofrer um golo cedo. Foi um jogo duro, porque acho que começámos bem. Mas aos 20 minutos recuperámos o jogo e marcámos. Dominámos até ao intervalo", começou por dizer o treinador holandês, explicando a ausência de Bas Dost do onze.

"Temos dois grandes avançados e a ideia era colocar o Luiz para colocar alguma pressão na zona defensiva do Marítimo. Bruno Fernandes? Não temos de discutir a mentalidade do Bruno Fernandes. O que mostrou é o que esperamos", acrescentou o técnico.