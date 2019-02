Keizer: "Vê todas as equipas a jogar sempre bem?"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:31 Facebook

No final do encontro com o Benfica, o treinador holandês considerou que o Sporting "não fez um mau jogo".

"Acho que tivemos bastante posse, mas o adversário foi perigoso no contra-ataque e perdemos várias vezes a bola. Não fizemos um mau jogo. Tivemos muita posse de bola, criámos boas oportunidades na segunda parte e ainda chegámos a estar por cima do jogo", começou por analisar Keizer, salientando que a equipa poderia ter conseguido um resultado diferente.



"Não é um problema de confiança, eles sabem que podem jogar muito bem, mas não acontece em todos os jogos. Vê todas as equipas a jogar sempre bem? Não. Quando não estás a jogar bem, tens de ganhar na mesma, temos de olhar para isso. Hoje, em períodos do jogo, estivemos bem no passe, no passe curto. Falhámos alguns passes, mas podíamos ter conseguido um resultado melhor do que este", concluiu.