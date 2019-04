Kelvin despede-se do F. C. Porto e recorda minuto 92

Hoje às 20:11 Facebook

Jogador brasileiro rescindiu contrato e deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais: "O meu coração será sempre azul e branco".

Kelvin já não é jogador do F. C. Porto e utilizou as redes sociais para se despedir do clube ao qual esteve ligado durante oito anos. Numa longa mensagem, o jogador agradeceu a oportunidade e destacou que passou momentos maravilhosos no clube onde "chegou menino e se tornou num homem".

Noutra publicação, o jogador partilhou o vídeo alusivo ao golo que deu a vitória do F. C. Porto sobre o Benfica, em 2013/14, e que foi determinante para a conquista do campeonato nacional. "Levarei esse momento arrepiante para o resto da minha vida!".