Kevin Durant muda-se para Brooklin por 144 milhões

A estrela norte-americana não vai jogar na próxima época, devido a lesão, mas troca os Warriors pelos Nets. Será colega de equipa de Kyrie Irving.

A abertura da época de transferências já trouxe o negócio da temporada. Kevin Durant, de 30 anos, vai deixar os Golden State Warriors, pelos quais ganhou dois títulos da NBA, e rumar aos Brooklyn Nets, juntamente com as estrelas Kyrie Irving e DeAndre Jordan.

O extremo norte-americano fez o anúncio no Instagram, poucos segundos após a abertura oficial do período de transferências na NBA. Ao que tudo indica vai assinar um contrato máximo de quatro anos e cerca de 144 milhões de euros, apesar de estar descartado para a próxima temporada devido a uma rotura do tendão de Aquiles.

Além de Durant, os Nets vão também receber o base Kyrie Irving, que chega dos Boston Celtics por quatro anos e cerca de 124 milhões de euros, e o 'gigante' DeAndre Jordan, proveniente dos New York Knicks.

No que respeita a outros 'free agents' (jogadores sem contrato), o base Kemba Walker deverá deixar os Charlotte Hornets e rumar aos Boston Celtics, por quatro anos e cerca de 124 milhões de euros.

Por decidir continua o futuro de Kwahi Leonard, que também está sem clube depois de ter sido decisivo na conquista do título de campeão dos Toronto Raptors.