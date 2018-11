Kevin Rodrigues chamado à Seleção Nacional

JN Hoje às 17:07 Facebook

O defesa Kevin Rodrigues, da Real Sociedad, foi esta quinta-feira, convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, para os encontros com a Itália e a Polónia, da Liga das Nações, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O defesa do conjunto basco foi chamado num dia em que Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), um dos laterais esquerdos convocados inicialmente, esteve ausente do treino, devido a uma mialgia.

Kevin Rodrigues vai juntar-se aos restantes 24 convocados em Itália, para onde a seleção das quinas viajou esta quinta-feira.

Esta é a segunda alteração na convocatória de Fernando Santos para os dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações, depois de o médio André Gomes (Everton) ter sido dispensado, devido a lesão.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.

A equipa nacional precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a 'final four', mas mesmo uma derrota poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.

Lista dos 25 jogadores convocados:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Luís Neto (Zenit, Rus), Pepe (Besiktas, Tur), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles, Ita), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter Milão, Ita), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing) e William Carvalho (Betis, Esp).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (RB Leipzig, Ale), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Sevilha, Esp) e Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus).