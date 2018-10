Kimi Raikkönen vence nos Estados Unidos e adia decisão do título

Ontem às 22:39 Facebook

O finlandês Kimi Raikkönen venceu este domingo o Grande Prémio dos Estados Unidos e adiou a decisão do título mundial de Fórmula 1, depois de o britânico Lewis Hamilton ter sido terceiro e o alemão Sebastian Vettel quarto.

Raikkönen somou o seu 21.º triunfo ao cumprir as 56 voltas ao circuito texano, na 16.ª prova do campeonato do mundo, em menos 1,281 segundos do que o holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo classificado, e menos 2,342 do que Hamilton, que terminou no terceiro lugar depois de partir da 'pole position'.

Vettel, que arrancou do quinto lugar, finalizou a corrida em quarto, a 18,222 do seu companheiro de equipa.

Quando faltam três provas para o final do Mundial, o britânico, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017, soma 346 pontos, mais 70 do que Vettel, que conquistou os títulos 2010, 2011, 2012 e 2013.

A próxima etapa do campeonato vai ser o Grande Prémio do México, no próximo domingo.