Kingsley Coman: "Não vou fazer mais nenhuma operação. Estou farto"

O francês Kingsley Coman, atualmente no Bayern Munique, pensa em retirar-se do futebol após sofrer uma grave lesão no tornozelo.

Tem apenas 22 anos e, por isso, poderia ter uma longa carreira pela frente. Mas Kingsley Coman, jogador do Bayern Munique, já pensa em pendurar as chuteiras. O avançado sofreu uma lesão grave no tornozelo, o que o afastou do Mundial 2018. Desde então, fez apenas cinco jogos esta época e, depois de já ter feito duas intervenções cirúrgicas, prepara-se para fazer a terceira.

Contudo, o internacional francês, que se formou no PSG e já passou pela Juventus antes de assinar com o Bayern Munique, já fez saber, em entrevista, que não tenciona ser operado novamente, preferindo mudar de profissão.

"Não vou fazer mais nenhuma operação. Estou farto. Se o meu pé não foi feito para esta vida, então mais vale procurar outro trabalho. Está a ser um ano muito difícil... Caiu-me tudo quando me lesionei a primeira vez e só espero não voltar a passar por isso. Se acontecer... é sinal que não sou feito para este nível", explicou em declarações à TF1.