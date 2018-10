Klay Thompson "rouba" recorde de "triplos" da NBA a Stephen Curry

Hoje às 08:17 Facebook

Twitter

Klay Thompson, dos bicampeões em título Golden State Warriors, estabeleceu um novo recorde da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de "triplos" num jogo, ao marcar 14 aos Chicago Bulls, num triunfo fora por 149-124.

Thompson, que "roubou" o registo ao seu colega de equipa Stephen Curry, autor de 13 em 07 de novembro de 2016, concretizou 10 na primeira parte, igualando outro recorde da NBA - os Warriors "viraram" com 17, também novo máximo -, e quatro na segunda.

O "11" dos Warriors estabeleceu também um novo máximo de lançamentos de três pontos tentados, ao atirar 24 vezes de longa distância, tudo em apenas 26 minutos: saiu a 4.05 minutos do final do terceiro período e já não voltou.

Num jogo sem história, os Warriors ganhavam no final do primeiro período por 16 pontos (28-44) e ao intervalo 42, com 92 pontos marcados, o segundo melhor registo de sempre da NBA numa parte, apenas batido pelos 107 dos Phoenix Suns aos Denver Nuggets, num triunfo por 173-143, em 1990.

Thompson finalizou com 52 pontos, oito abaixo do seu recorde pessoal, de 60, fixado a 05 de dezembro de 2016.

O base/extremo dos bicampeões, que nos primeiros sete jogos só acertara cinco 'triplos' (em 36 tentados), somou ainda cinco ressaltos e um roubo de bola, acertou quatro dos cinco 'tiros' de dois pontos e os dois lances livres tentados.

Nos bicampeões, destaque ainda para os 23 pontos, oito ressaltos e cinco assistências de Stephen Curry, os 19 pontos e 10 ressaltos de Alfonzo McKinnie, as 11 assistências de Draymond Green e os 16 pontos de Quinn Cook.

Zach LaVine e Antonio Blakeney, ambos com 21 pontos, foram os melhores marcadores dos locais, que 'maquilharam' os números do desaire na segunda parte (74-57).