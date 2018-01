Kléber vai ser operado e desfalca Estoril pelo menos um mês

Ontem às 20:06 Facebook

O futebolista brasileiro Kléber, do Estoril, vai operado a uma hérnia inguinal que o tem afetado nos últimos dias, confirmou esta terça-feira o clube canarinho.

Após o desaire (2-0) de segunda-feira diante do Feirense, o treinador do Estoril, Ivo Vieira, tinha adiantado que o avançado "jogou medicado" e a sua substituição, aos 54 minutos, por troca com Bruno Gomes, se deveu "às dores fortes que sentiu".

O tempo de paragem será entre quatro a seis semanas e Kléber irá falhar, pelo menos, os encontros frente a F. C. Porto, Vitória de Guimarães, Tondela, Sporting, Moreirense e Belenenses.

O Estoril ocupa a penúltima posição da I Liga, com 12 pontos somados ao fim de 17 jornadas.