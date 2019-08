Klopp: "Aprendi inglês a ver a série Friends"

Hoje às 11:40 Facebook

Conhecido pelo lado descontraído, Jurgen Klopp revelou mais uma curiosidade sobre a vida pessoal. Em entrevista à BBC, o treinador do Liverpool afirmou que aprendeu inglês a ver a série "Friends" e ainda escolheu a personagem com quem mais se identifica.

"Foi a ver a série Friends. Porque é fácil de entender. Quando aprendes uma língua estrangeira há muitos níveis. No início percebia as pessoas que falavam comigo como estrangeiro, devagar. Depois esquecem-se que és estrangeiro e começam a falar muito mais depressa e ficas... uau... mas vais percebendo mais e mais. Por isso é que ouço muito rádio e vejo filmes", começou por dizer à BBC.

"Nos filmes falam com alguma gíria, as palavras não são sempre bem pronunciadas e tens de ir acompanhando. A mais fácil de seguir, para um alemão, é a série Friends. É uma conversa fácil e consegues entender praticamente todas as palavras desde cedo", disse.

Sempre de forma descontraída, Klopp ainda revelou que não seria nenhuma personagem da série porque "gosta mais das raparigas do que dos rapazes", mas "não conseguia interpretar nenhuma rapariga".

"Talvez eu seja um pouco mais inteligente do que a personagem do Joey, mas a minha conversa com as raparigas nunca foi tão boa como a dele. A minha vida não era assim tão simples", brincou entre vários sorrisos.