Klopp: "Goleada do ano passado pode ser motivação para o F. C. Porto"

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã, frente ao F. C. Porto, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, diz estar ansioso pelo jogo e deixou elogios aos dragões.

Jurgen Klopp sente que a equipa está motivada para o jogo frente ao F. C. Porto, e recordou o duelo, no Estádio do Dragão, realizado o ano passado, que terminou com uma vitória por 5-0 a favor dos "reds".

"O F. C. Porto quer mesmo passar. Vai ser duro, mas é assim que deve ser. Percebo que queiram recuperar daquela goleada por 5-0. Podem usar isso como motivação. Fomos muito clínicos, mas eles causaram-nos muitos problemas ao início", disse.

O treinador do Liverpool diz estar ansioso pelo jogo e deixou elogios aos azuis e brancos. "São bons a pressionar alto, organizados, fisicamente fortes, rápidos, cruzam muito bem e cedo porque têm bons alas. Vai ser um jogo de Liga dos Campeões e eles mostraram em todos os jogos que querem continuar na competição. Se o F. C. Porto joga com um ou dois avançados, temos de estar preparados para tudo", afirmou o técnico alemão.