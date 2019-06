Klopp: "Perdi sete finais... Agora, isto!"

Ontem às 23:03 Facebook

Treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, emocionado após o triunfo na Liga dos Campeões. "A minha família sofreu muito".

"Não tenho palavras. Perdi todas as sete finais em que tinha participado anteriormente e a minha família sofreu mais do que eu", disse o treinador alemão do Liverpool, após a vitória deste sábado na final da Champions (2-0 ao Tottenham).

"Tudo isto foi muito intenso. Ganhámos, ganhámos com golos, para toda esta gente. Não tenho palavras", disse Klopp, já na festa com os jogadores, em pleno relvado do Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, onde o clube de Mersey conquistou o sexto título de campeão da Europa.