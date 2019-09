Klopp: "Quando berro pareço um serial killer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51 Facebook

O técnico do Liverpool Jurgen Klopp, considerado o treinador do ano na última gala da FIFA, abordou a postura que tem no banco dos reds e não esqueceu Guardiola, técnico do rival Manchester City.

"Nunca pensei sobre a forma como me comporto no banco. Apenas acontece, sou apenas eu. Não estou interessado no que as pessoas dizem sobre mim, mas sei que pensam que não sou muito tático, porque sou muito animado para isso. Sou uma pessoa emocional", começou por dizer em entrevista à "Four Four Two", comparando-se a Guardiola, treinador do Manchester City.

"O Pep Guardiola também é animado, mas não tanto. Ele fica melhor quando grita. Está sempre perfeito - corpo, roupas, tudo é perfeito. Já quando eu berro, pareço um serial killer. É a minha cara, aperto os dentes de uma certa forma. Olho para os bebés exatamente com a mesma cara e eles muitas vezes começam a chorar", concluiu o treinador alemão.