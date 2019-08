Klopp recorda episódio com boxers de Cristiano Ronaldo

JN Hoje às 17:21 Facebook

O treinador do Liverpool recordou esta quarta-feira um episódio da final da Liga dos Campeões de 2018, em que vestia uns boxers da marca de Cristiano Ronaldo, e surpreendeu ao revelar uma data possível para a reforma.

Antes da final da Liga dos Campeões de 2018 que o Real Madrid venceu frente ao Liverpool, Jurgen Klopp, treinador dos reds, mostrou os boxers que vestia, que eram da marca do português Cristiano Ronaldo, na altura jogador dos blancos. O treinador alemão, que recentemente venceu a Supertaça Europeia, recordou o episódio em entrevista ao Bild.

"Levantei os boxers antes do início do encontro para que os meus jogadores pudessem ter um vislumbre da roupa que estava a usar. Foi engraçado. A animação por essa competição é enorme. Pensamos que não deveríamos levar isso muito a sério, já que, no final, é apenas uma competição. Mas, para evitar mal-entendidos, não me limitei a usar os boxers. Há uns anos, quando comprava roupa interior, simplesmente agarrei numas peças que estavam na prateleira de Ronaldo. Estão na gaveta da minha casa, porque nunca mais os usei depois da final perdida", contou.

Na mesma entrevista, o treinador de 52 anos afirmou ainda que poderá reformar-se daqui a três anos.

"Espero continuar nesta linha, mas daqui a dois ou três anos não sei o que poderá acontecer. Talvez me reforme. Não significa necessariamente que isso aconteça, mas, se for o caso, não se surpreendam", afirmou.