Klopp solta um palavrão em direto

Visivelmente emocionado após a vitória do Liverpool sobre o Barcelona, que carimbou a passagem dos reds à final da Liga dos Campeões, Jurgen Kloop deixou elogios à exibição da equipa e soltou um palavrão em direto.

O Liverpool conseguiu, esta terça-feira, uma reviravolta épica frente ao Barcelona e assegurou um lugar na final da Liga dos Campeões. Depois de ter perdido (0-3) em Camp Nou, os reds, sem Salah e Firmino, receberam e venceram o Barcelona por 4-0. Visivelmente emocionado, Kloop, técnico do Liverpool, só teve elogios para a exibição da equipa inglesa.

"A exibição e todo o jogo foram extraordinários. Foi esmagador. Já vi muitos jogos na minha vida, mas não me lembro de nenhum como este. Antes do jogo disse aos rapazes que era impossível, mas que como eram eles, que poderia acontecer. Ganhar já era difícil, mas fazê-lo sem sofrer... Não tenho palavras para isto, foi simplesmente incrível. O Milner a chorar no final do jogo significa muito para todos nós, para todos mesmo. É o melhor do futebol. Tantas coisas a acontecerem no mundo e viver isto é muito especial", disse o técnico.



Antes de abandonar a zona de entrevistas rápidas, o alemão protagonizou um momento caricato: olhou para o relógio e, depois de confirmar que já passava das 22 horas e que "as crianças já deviam estar a dormir", soltou um palavrão em direto.

Veja o momento: