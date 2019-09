Klopp vai doar 1% do salário: "Esta bolha em que vivemos não é o mundo real"

Hoje às 13:24 Facebook

O treinador do Liverpool, considerado o melhor do ano para a FIFA, explica por que passará a doar 1% do salário à Common Goal.

Através de um testemunho ao "The players tribune", Jurgen Klopp confirma que vai doar parte do salário anual à Common Goal, um movimento de caridade reservado às pessoas do futebol para ajudar os mais desfavorecidos, e explica a decisão como "uma responsabilidade dos privilegiados".

"Vamos ser honestos: nós somos extremamente felizardos. É nossa responsabilidade, como pessoas privilegiadas, dar alguma coisa de volta às crianças de todo o Mundo que só precisam de uma oportunidade. Não nos devemos esquecer como era quando tínhamos problemas a sério. Esta bolha em que vivemos não é o mundo real. Desculpem, mas qualquer coisa que aconteça num campo de futebol não é um problema a sério. Deve haver um maior propósito para este jogo do que receitas e troféus, não?", escreveu o treinador do Liverpool.

De acordo com Klopp, a Common Goal, iniciativa de Juan Mata, jogador do Manchester United, já juntou mais de 120 futebolistas e ajuda a suportar programas para o futebol jovem em países como Zimbabué, Camboja ou Índia.