Koubek é o preferido para guardar a baliza do F. C. Porto

Guarda-redes do Rennes tem perfil que agrada a Sérgio Conceição. Franceses pedem 10 milhões, mas o negócio pode ser fechado por uma verba inferior.

Fechar o "dossiê" da baliza é uma das prioridades do clube azul e branco. Para 2019/20, neste momento, seguro no plantel apenas há Vaná, que acabou a época anterior como titular, e, como tal, é premente contratar um guarda-redes que reúna condições para ser o dono do templo azul. O nome do internacional checo Tomas Koubek, do Rennes, ganha cada vez mais força, porque reúne condições desportivas e financeiras muito interessantes para ocupar uma das vagas do setor.

A continuidade de Casillas ainda é uma incógnita, Fabiano está de saída, em final de contrato, e o promissor Diogo Costa deve ser cedido a um clube da Liga. Koubek já é um velho conhecido de Sérgio Conceição, que acompanha com regularidade a liga francesa, e apresenta características que agradam ao treinador e o jogador também já terá dado indicações que vê com bons olhos uma mudança para o futebol português.