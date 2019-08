Krasnodar empata antes de receber o F. C. Porto

Ontem às 21:47 Facebook

O adversário dos dragões na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões tirou os primeiros pontos do campeonato ao Zenit.

Antes da receção ao F. C. Porto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Krasnodar empatou (1-1) este sábado em jogo da quarta jornada da Liga russa.

Na visita ao terreno do campeão Zenit São Petersburgo, o adversário dos dragões esteve em vantagem, mas consentiu o empate no período das compensações e com isso deixou fugir a possibilidade de se chegar à liderança da classificação.

O Krasnodar-F. C. Porto está marcado para as 18 horas da próxima quarta-feira, na Rússia.