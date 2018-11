Krovinovic de volta na Luz

Hoje às 20:13 Facebook

Tal como se anunciava, o médio croata, ausente por lesão desde janeiro, volta esta noite de quinta-feira (20.45) a jogar pelo Benfica, na partida com o Arouca, para a Taça de Portugal.

No jogo do Estádio da Luz, o treinador do Benfica, Rui Vitória, introduz mais algumas caras novas. Svilar, Corchia, Alfa Semedo, Zivkovic e Seferovic avançam para o jogo de acesso aos oitavos de final.

Jonas permanece no ataque titular, num esquema próximo do 4x4x2.

Eis o onze do Benfica: Svilar; Corchia, Rúben Dias, Conti e Grimaldo; Zivkovic, Alfa Semedo, Gabriel e Krovinovic; Jonas e Seferovic.