Krovinovic fora dos convocados do Benfica para visita a Setúbal

O futebolista croata Filip Krovinovic ficou fora dos convocados do Benfica para o jogo deste sábado com o Vitória de Setúbal, no Bonfim, da 12.ª jornada da I Liga, por opção técnica.

Krovinovic, que foi titular na Taça da Liga na quarta-feira, diante do Paços de Ferreira (2-0), tinha feito o seu primeiro jogo com o Arouca, na Taça de Portugal, no qual disputou meia parte, depois de mais de nove meses lesionado.

Para a difícil visita ao Bonfim e apenas com o argentino Salvio e o nigeriano Ebuehi entregues ao departamento clínico, o treinador Rui Vitória optou por não chamar o médio croata.

Em relação à Taça da Liga, o técnico benfiquista fez ainda saírem da convocatória para Setúbal o guarda-redes Bruno Varela, o central argentino Conti e o lateral português Yuri Ribeiro.

O avançado Facundo Ferreyra, contratado esta época como importante reforço, continua a não fazer parte das opções, apesar de Rui Vitória ter dito na sexta-feira que o avançado argentino não é "carta fora do baralho".

De regresso estão o guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos, habitual titular, o lateral espanhol Grimaldo e o médio sérvio Fejsa.

O Benfica, quarto classificado na I Liga, com 24 pontos, defronta, fora, o Vitória de Setúbal, sétimo, com 17 pontos, a partir das 20.30 horas.

Lista de 18 convocados: Guarda-redes: Svilar e Odysseas. Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida. Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson. Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.