Krovinovic sofreu rotura de ligamento no joelho direito

O croata Krovinovic sofreu uma rotura do ligamento do joelho direito, no encontro do Benfica frente ao Desportivo de Chaves (3-0), da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

"O atleta Krovinovic sofreu rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito", lê-se num curto comunicado do Benfica, que não revela o tempo de paragem do médio, que, contudo, deverá ficar de fora durante vários meses.

Contratado esta temporada ao Rio Ave, Krovinovic, de 22 anos, tem vindo a impor-se como titular no Benfica, ao serviço do qual fez 19 jogos e marcou dois golos.