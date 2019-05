Hoje às 16:16 Facebook

Australiano reclama por estarem pessoas a passar pelo court quando se preparava para servir e, mais uma vez, perde a cabeça. Foi tudo pelo ar.

Incrível... ou talvez não, uma vez que o protagonista é Nick Kyrgios. Uma espécie de Mario Balotelli do ténis. Ora, o australiano foi esta quinta-feira desqualificado no Masters 1000 de Roma, em Itália, por lançar uma cadeira, durante o jogo com o norueguês Casper Ruud.

O excêntrico jogador, atual número 36 do mundo, reclamou por estarem pessoas a passar pelo court quando se preparava para servir. Ato contínuo, atirou a raquete ao chão, chutou uma garrafa de água e depois despejou a ira num banco, atirando-o para o ar. O australiano acabou por ser desqualificado, mas antes de deixar a quadra cumprimentou o adversário e o árbitro. Antes, ainda deu umas garrafas de água ao público.

Ruud, indiferente a tudo isso, festejou de forma efusiva e avançou para os oitavos de final onde vai defrontar Juan Martin Del Potro, que venceu David Goffin por 6-4 e 6-2.

Veja o vídeo abaixo: