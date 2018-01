Laboratório de Engenharia na reunião sobre fissuras no estádio do Estoril

JN Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Representantes do Laboratório Nacional de Engenharia Civil estão presentes na reunião de emergência desta manhã, convocada para discutir o incidente da noite de segunda-feira, que levou ao adiamento da segunda parte do jogo entre Estoril e F. C. Porto.

No encontro de avaliação do problema na bancada do Estádio António Coimbra da Mota, estão presentes a Liga de Clubes, o Estoril Praia, o F. C. Porto, a Câmara de Cascais, Proteção Civil e PSP.

O encontro da 18.ª jornada da Liga entre o Estoril Praia e o F. C. Porto foi interrompido ao intervalo, após a retirada de adeptos de uma das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, medida articulada entre responsáveis da Liga, Câmara Municipal de Cascais, Bombeiros e sociedade desportiva anfitriã, por a bancada ter problemas estruturais e ter aberto fissuras.