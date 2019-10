Lage: "Quero a responsabilidade em cima de mim e apoio total aos jogadores"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:32 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Zenit, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Bruno Lage lamentou as lesões no plantel mas garantiu "ter tudo controlado".

André Almeida, um dos jogadores mais utilizados por Bruno Lage, vai estar fora do encontro frente ao Zenit. Uma baixa de peso, numa época em que o plantel encarnado tem sido bastante afetado pelas lesões. Mas nada que preocupe o técnico que, em antevisão ao encontro na Rússia, garantiu estar "tudo controlado".

"As lesões preocupam-me sempre. O mais importante é termos consciência do trabalho que estamos a fazer e perceber as razões porque estas situações acontecem. Temos tudo sob controlo mas é de lamentar qualquer ausência por lesão. Quanto mais jogadores disponíveis, mais preparados estaremos para ser mais fortes. Todos eles trazem coisas muito boas para o coletivo", começou por dizer.

Depois de ter começado a liga milionária com o pé esquerdo - derrota por 1-2 frente ao Leipzig no Estádio da Luz -, Bruno Lage afirmou que a intenção da equipa é "começar o bom trajeto frente ao Zenit", prometendo um plantel "motivado".

" Tendo em conta a política desportiva, estamos sempre a preparar o futuro, mas temos neste presente uma equipa que nos dá garantias. Zenit? É uma equipa que gosta de jogar, tem um posicionamento interessante, muita largura, também sabe tirar partido do que é o jogo mais direto para o ponta de lança, procurar espaço nas costas do defesa adversário. Também pelos médios interiores. O mais importante é a nossa evolução enquanto equipa", acrescentou, desejando uma equipa "mandona" para o jogo de quarta-feira.

"A nossa intenção é ter bola e procurar as nossas oportunidades de golo. Exijo sempre a máxima responsabilidade aos jogadores, tal como o Benfica exige de mim a responsabilidade máxima para o representar. Estou ciente disso. Por isso é que o Tomás Tavares, um miúdo de 18 anos que nunca jogou na equipa B, tirando este ano, fez aquele jogo na Liga dos Campeões porque está identificado com a responsabilidade do Benfica. Eu quero em cima de mim responsabilidade e apoio total aos meus jogadores", concluiu.

O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Zenit na Rússia em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.