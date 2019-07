Lage sobre João Félix: "Poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:29 Facebook

No dia que marcou o regresso do Benfica ao trabalho, Bruno Lage abordou a possível saída de João Félix para o Atlético de Madrid, e prometeu um plantel forte e equilibrado.

O Benfica regressou esta segunda-feira ao trabalho e, apesar de ter conquistado o título nacional, o treinador não esquece as eliminações na Taça de Portugal, da Liga, bem como na Liga Europa.

"Ficaram-me atravessadas na garganta. Nos jogos da Taça e da Liga Europa tínhamos o resultado do nosso lado, a nossa intenção e estratégia não era esperar por nada, mas entrávamos em campo com travão de mão e isso é uma coisa que nós temos de trabalhar. Uma coisa é controlar o jogo, com bola ou sem bola, outra é esperar que as coisas aconteçam. E quando sofremos um golo é que damos dois ou três passos em frente para ir ao encontro do resultado. É essa mentalidade que eu não quero que a equipa tenha", começou por dizer em entrevista à BTV.

João Félix foi um dos grandes destaques da equipa encarnada em 2018/19 e pode estar de saída do clube. Recentemente, o Benfica anunciou que recebeu uma proposta de 126 milhões de euros pelo português, que ainda está a ser analisada. E Bruno Lage não esconde que lamenta uma eventual transferência.

"Acho que o João poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica, principalmente por ser português, por aquilo que representa, porque é um miúdo que veio da formação. Muitos comparam-no ao Rui Costa. O Rui já não joga há dez anos e ainda estamos à procura do substituto dele. Se sair, vai como grande ídolo, mas gostava que saísse com mais algum tempo de casa para confirmar ainda mais aquilo que foram estes cinco meses. O Benfica pretende fazer também uma campanha internacional e poderia ser muito bom para o João. A acontecer, por um lado lamento que ele não tenha a oportunidade de viver este carinho, pelo menos mais um ano. Por outro lado, saber que é um jovem talento, convicto das suas ideias, pensa pela sua cabeça, e, se decidiu dar outro rumo à sua vida, certamente fará uma grande carreira", disse, garantindo uma equipa competitiva mesmo com a saída de João Félix.

"Quando cheguei ao Benfica aprendi uma frase dos mais velhos, do Jaime Graça, do Zé Henrique, do Nené, do Bastos Lopes, ex-jogadores que diziam: 'Só o Eusébio é que fazia falta e só ele é que tem uma estátua'. Por isso, o Benfica ao longo das épocas tem tido sempre equipas fortes. Essa é a nossa motivação e é para isso que estamos a trabalhar, para apresentar um plantel fortíssimo na próxima época", concluiu.