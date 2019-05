Lage: "Temos de estar no nosso melhor para vencer esta última final"

Hoje às 14:33 Facebook

Na antevisão ao jogo deste sábado contra o Santa Clara, o treinador do Benfica, Bruno Lage, tentou refrear a euforia dos adeptos, destacando a campanha realizada esta época pelos açorianos, que são o último obstáculo na luta pela reconquista do título nacional.

"Esperamos encontrar um adversário muito competente, que fez um campeonato muito bom, com uma permanência histórica acima dos 40 pontos, e com exibições muito interessantes com F. C. Porto, Sporting e Braga", referiu o treinador das águias, avançando mais na análise ao Santa Clara: "Gosta de jogar em bloco médio, sabe fechar muito bem os caminho da baliza, mas também sabe o que fazer quando tem bola. Gosta de sair curto, atrair para criar espaço à frente".

E porque o adversário chega ao último jogo sem pressão, garantida que está a permanência, Bruno Lage prevê uma partida "difícil", como todas as que teve. "Temos de estar no nosso melhor para vencer esta última final", frisou, Bruno Lage, avançando: "O Santa Clara já fez o seu trabalho e acredito que vai apresentar o registo que teve ao longo da época: de uma equipa equilibrada, que sabe defender quando tem de defender, e que, quando tem bola, sabe atacar e cria perigo como foi o caso do jogo no Dragão".

As polémicas relacionadas com a arbitragem dos últimos dias foram minimizadas pelo técnico benfiquista. "Temos passado tanto tempo aqui, a preparar o jogo, que tem passado muita coisa ao lado. Tem sido assim desde início: muito trabalho para focar naquilo que controlamos, no que é essencial. Isso é que nos tem preocupado", disse Bruno Lage.

"Sabemos que termina tudo amanhã e estamos concentrados no nosso trabalho. Preparámos a semana da mesma maneira. No primeiro dia abordámos o jogo com o Rio Ave, analisamos dois ou três aspetos que não estiveram tão bem, dois ou três aspetos que correram bem, reforçamos, trabalhamos hábitos nossos e um ou outro aspeto que achamos que podíamos melhorar. Orientamos a atenção dos jogadores para aquilo que é importante. Foi uma semana completamente normal e tranquila", explicou o treinador do Benfica, completando: "Estamos preparados para fazer um grande jogo e espero que os adeptos estejam preparados para 90 minutos de grande intensidade, de bom futebol e com um apoio enorme aos nosso jogadores, que é isso que eles precisam nesta altura do campeonato".

Sobre a conversa que teve com Jonas no final do jogo em Vila do Conde, Bruno Lage preferiu guardar para ele o que foi dito. "É algo que fica entre nós os dois, para já não tenho qualquer indicação que amanhã ia ser o último jogo ou não. A mim nunca o disse, nem o ouvi dizer isso", finalizou o treinador das águias.