Lage: "Tudo faremos para que os adeptos não percam o campeonato duas vezes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro de domingo, frente ao Feirense, a contar para a Liga, Bruno Lage garantiu não estar preocupado com as ausências de Rafa e Gabriel, deixando uma promessa aos adeptos.

Após a derrota frente ao Sporting que ditou a eliminação do Benfica da Taça de Portugal, segue-se o Feirense, este domingo, a contar para a Liga. Obrigado a vencer para não perder a liderança do campeonato, Bruno Lage garantiu este sábado não estar preocupado com as ausências de Rafa - castigado após a expulsão em Alvalade - e Gabriel - lesionado - prometendo uma equipa "concentrada".

"Neste período de três meses várias alterações foram concretizadas por lesão, por castigo ou por opção e no passado a dinâmica não se alterou. Estamos convencidos que a dinâmica não se vai alterar. O que faz a dinâmica são os 24 jogadores do plantel que nós temos. A dinâmica tem de estar presente e sentimos isso no nosso dia-a-dia", disse Bruno Lage.

Após uma vitória sofrida frente ao Tondela e a derrota frente ao Sporting, Bruno Lage deixou um apelo aos adeptos, garantindo que o Benfica tudo vai fazer para "não perder o campeonato duas vezes no mesmo ano".

"A minha experiência como treinador principal ainda não é muita, mas das melhores recordações que vou levar deste inicio de carreira será o apoio dos nossos adeptos. Ainda no último jogo as coisas não correram bem e tentaram dar ânimo à equipa. Por tudo aquilo que se vai vivendo, estão com receio de perder o campeonato outra vez e perder duas vezes no mesmo ano é algo que os pode marcar. As nossas chegadas ao estádio são das coisas mais indescritíveis. Quase começo a ter inveja dos jogadores. Que os adeptos continuem a acreditar em nós. Tudo faremos para que não percam o campeonato no mesmo ano", concluiu Bruno Lage.

O Benfica defronta, este domingo, o Feirense a contar para a 28.ª jornada da Liga. O encontro, em Santa Maria da Feira, está marcado para as 17.30 horas.