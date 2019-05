Lage valoriza equipa em 100 milhões com a conquista do título

Rui Farinha Hoje às 15:17 Facebook

O Benfica teve um final de época de sonho. Além de ter conquistado o título nacional na última jornada do campeonato, o valor do plantel subiu em flecha.

Segundo o site "transfermarket", especializado em cotação de jogadores, o grupo vale agora mais um terço do que em junho do ano passado, quando arrancou a pré-temporada. Está avaliado em 317 milhões de euros, sensivelmente mais 100 milhões do que há um ano. Os jogadores mais utilizados por Rui Vitória e por Bruno Lage foram os mais beneficiados, com subidas significativas de cotação.

João Félix foi naturalmente o futebolista com a ascensão mais acentuada. No último verão, altura em que era apenas uma jovem promessa no Seixal, só valia dois milhões de euros. Graças a uma fantástica segunda metade de temporada, passou a estar avaliado em 35 milhões de euros. Cifra, ainda assim, bastante abaixo da que consta na sua cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros. Outra subida milionária foi a protagonizada por Gedson. Lançado por Rui Vitória em agosto, hoje o seu preço, segundo o mesmo site, é de 22 milhões de euros.